Враг атаковал дронами, ударил из артиллерии по Харьковщине и Днепропетровщине: ситуация в регионах

В ночь на 20 января армия страны-агрессора РФ запустила по территории Украины 7 ударных дронов. Украинские силы ПВО уничтожили 4 беспилотника. Российская армия 119 раз обстреляла Херсонщину, в результате чего один человек погиб, а три получили ранения. Оккупанты обстреляли Купянск из артиллерии, поврежден жилой дом.

ПВО уничтожило 4 из 7 БПЛА

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 20 января 2024 года оккупанты атаковали 7 ударными БПЛА типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарск и тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из ТОТ Луганской области по Донетчине.

Отмечается, что мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожены 4 вражеских дрона. В то же время еще три не достигли своих целей.

Воздушная оборона отработала в Одесской и Николаевской областях. Также взрывы раздавались в Хмельницкой области. О разрушениях местные администрации не сообщали.

В Херсонской области один человек погиб

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, за минувшие сутки противник совершил 119 обстрелов, выпустив 664 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА.

По городу Херсон враг выпустил 30 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, объект критической инфраструктуры и церковь в Херсонском районе", – уточнил Прокудин.

Он добавил, что из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 - получили ранения, из них - 1 ребенок.

Войска РФ ударили из артиллерии по Купянску

Как сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, артиллерийские и минометные удары враг нанес по более 15 населенным пунктам области, в частности: Казачья Лопань Харьковского района; Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки Чугуевского района; Двуречная, Синьковка, Ивановка, Берестово Купянского района.

Также сегодня около 05:00 произошел вражеский обстрел города Купянск.

"Предварительно – оккупанты били из артиллерии. Поврежден жилой дом. На крыше обнаружили не сдетонировавший снаряд. Информация о пострадавших не поступала", - отметил Синегубов.

Враг нанес 70 ударов по населенным пунктам Запорожской области

За прошедшие сутки, 19 января, российские войска обстреляли 15 населенных пунктов Запорожской области, зафиксировано 70 ударов, сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, рашисты совершили четыре РСЗО-обстрела Малой Токмачки, Роботиного и Новоивановки, а также 20 БПЛА-атак по Новодаровке, Красному, Волшебному, Малиновке, Левадному и Полтавке.

Кроме того, по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Щербаков, Каменского, Пятихаток и других прифронтовых населенных пунктов пришлось 46 артударов.

За сутки поступило восемь сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Пострадавших нет.

Оккупанты обстреляли две общины в Николаевской области

Армия РФ за сутки обстреляла Куцурубскую и Очаковскую общины Николаевской области. Про это Николаевская областная государственная администрация сообщает в Фейсбуке.

"Вчера, 19 января, в 08:22, 20:51 и ночью, 20 января, в 00:25, 01:54, 03:02, 03:51, 04:50 враг обстреливал населенные пункты Куцурубской общины. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В течение дня, 19 января, в 10:55, 11:55, 23:46 и ночью, 20 января, в 01:48, 03:50 враг совершил артиллерийские обстрелы по прибрежной территории и акватории Очакова. Пострадавших нет.

Вчера днем, вражеский обстрел зафиксирован по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Захватчики атаковали Никопольщину из артиллерии

Российская армия вчера вечером, 19 января, дважды ударила по Никопольщине, выпустила полдесятка артснарядов, сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Поздно вечером русская армия дважды ударила по Никопольщине. В общей сложности направила туда полдесятка артснарядов", - отметил он.

Россияне попали по самому Никополю и одному из сел Марганецкой общины.

Обошлось без погибших и раненых.

В Донецкой области двое раненых

Всего за сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуировано 214 человек, в том числе 46 детей, сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

В Марьинской общине обстреляны Красногоровка и Елизаветовка. По Новогродовке россияне выпустили 3 ракеты - ранили двух человек, повредили 33 частных дома и админздание.

В Лиманской общине поврежден дом в Ямполе, обстреляны Торское и Заречное.

В Торецкой общине повреждено 5 домов: по 2 в Торецке и Щербиновке, 1 в Дружбе. В Часовоярской общине повреждены частный дом и промышленное сооружение. В Северске уничтожено здание, еще 3 повреждены.