Армия РФ авиабомбой разрушила здание "Укртелекома" на Харьковщине, в результате атаки дронов в Запорожье пострадала женщина

За прошедшие сутки российские захватчики совершили 99 обстрелов Херсонской области, ранения получили два человека. Враг также направил на Запорожье БПЛА, в результате атаки получила ранения женщина. В Николаевской области обстрелами был поврежден жилой дом, из-под завалов деблокировали трех человек.

В Херсонской области двое раненых

Как сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин, за минувшие сутки противник совершил 99 обстрелов, выпустив 581 снаряд из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БпЛА и авиации.

По Херсону враг выпустил 16 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, гуманитарный штаб и пункт несокрушимости в Бериславском районе, админздание в Херсоне", - отметил Прокудин.

Он добавил, что из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

Враг обстрелял более 20 населенных пунктов Харьковщины

Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Гурьев Казачок Богодуховского района; Казачья Лопань Харьковского района; Огурцово, Волчанск, Бочково, Охримовка Чугуевского района; Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, авиационные удары враг нанес по селу Веселое Харьковского района и Берестово Купянского района.

Обстрелами КАБами в селе Веселое Харьковского района повреждено здание школы и разрушено здание клуба.

Также оккупанты с РСЗО нанесли удар по городу Волчанск Чугуевского района. Повреждено административное здание компании "Укртелеком"

Как сообщил глава области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

В результате атаки дронов в Запорожье пострадала женщина

Как сообщает начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 162 удара по 24 населенным пунктам Запорожской области.

125 артобстрелов пришлись по территории Орехова, Железнодорожного, Новоандреевки, Волшебного, Затишье, Темировки, Каменского, Пятихаток, Плавней и других городов и сел на линии огня.

Кроме того, рашисты совершили 5 РСЗО-обстрелов Новоданиловки и Роботиного, а также авиационный удар по Новодаровке. 31 вражеский беспилотник атаковал Запорожье, Гуляйполе, Гуляйпольское, Малиновку, Новодаровку, Малую Токмачку, Левадное, Полтавку, Луговское и Роботино.

В результате падения БПЛА-разведчика в Запорожье ранения получила 32-летняя женщина.

За сутки поступило 25 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В Николаевской области из-под завалов дома достали трех человек

В понедельник, 15 января, в селе Днепровском Куцурубской общины Николаевской области в результате артиллерийских обстрелов был поврежден жилой дом, из-под завалов деблокировали трех человек. Об этом в Facebook сообщает Николаевская областная государственная администрация.

Отмечается, что враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Куцурубской общины.

Также в результате артиллерийских обстрелов села Днепровское Куцурубской общины был поврежден жилой дом. Из-под завалов деблокировали женщину и двоих детей. Одна девочка госпитализирована.

Кроме того, артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины.