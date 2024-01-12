Армия РФ нанесла удары КАБами по Харьковщине, в Херсонской области есть погибший и раненые: ситуация в регионах

В Харьковской области за сутки из артиллерии и минометов российские войска обстреляли более 12 населенных пунктов. Также российские захватчики выпустили по Херсонщине 310 снарядов, погиб один человек.

Враг обстрелял Никополь из тяжелой артиллерии

Войска РФ поздно вечером ударили по Никополю из тяжелой артиллерии, сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

“Агрессор дважды ударил по Никополю. Поздним вечером обстрелял из тяжелой артиллерии. Туда прилетели пол десятка снарядов”, - заметил он.

По словам главы области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

В Херсонской области есть погибший и раненые

За прошедшие сутки российские захватчики выпустили по Херсонщине 310 снарядов, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

"За минувшие сутки противник совершил 73 обстрела, выпустив 310 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА", - отметил глава ОВА.

По словам Прокудина, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области.

Он добавил, что из-за российской агрессии один человек погиб, еще трое получили ранения.

Оккупанты обстреляли более 12 населенных пунктов Харьковщины

Как сообщает председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись более 12 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Волчанск, Бочково, Бударки Чугуевского района; Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района.

Около 04:40 между населенными пунктами Волчанск и Вильча Чугуевского района враг нанес 2 удара КАБами. Без пострадавших.

Захватчики ночью обстреляли две общины в Сумской области

Ночью 12 января русские войска обстреляли Свескую и Великописаревскую общины Сумской области. Об этом Сумская областная военная администрация сообщает в Фейсбуке.

“Ночью россияне совершили два обстрела пограничных территорий и населенных пунктов . Зафиксировано четыре взрыва. Обстрелам подверглись Великописаревская и Свеская общины”, - говорится в сообщении.

По Великописаревской общине враг бил из артиллерии, зафиксировано два взрыва, по Свеской общине россияне нанесли минометный обстрел, зафиксировано также два взрыва.

Армия РФ обстреляла 13 населенных пунктов Запорожской области

Военнослужащие РФ нанесли 47 ударов по 13 городам и селам Запорожской области, сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко.

40 артобстрелов пришлись по территории Орехова, Железнодорожного, Новоданиловки, Волшебного, Малой Токмачки, Левадного, Полтавки, Луговского, Плавней и других прифронтовых населенных пунктов.

7 вражеских БПЛА атаковали Новодаровку, Волшебное и Роботино.

За сутки поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов. Мирные жители не пострадали.