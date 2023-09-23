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Армия РФ обстреляла 27 населенных пунктов Запорожской области: погибла женщина

война, Запорожская область
Фото: пресс-служба Запорожской ОВА

Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 22 сентября враг нанес 86 ударов по 27 населенным пунктам. В результате артобстрела погибла 82-летняя жительница Орехова.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, зафиксировано 4 РСЗО-обстрела Малых Щербаков и Лукьяновского, 5 БПЛА-атак Мировки, Петровского, Новоандреевки и Белогорья, ракетный удар по Юрковке, также враг устроил 4 авиационными снарядами по Роботиному и Орехову.

Фото 2 — Армия РФ обстреляла 27 населенных пунктов Запорожской области: погибла женщина

72 артобстрела пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Новодаровки, Левадного, Малиновки, Белогорья, Степногорска, Каменского, Малых Щербаков, Пятихаток, а также других городов и сел на линии огня.

Как отметил Малашко, в результате артобстрела погибла 82-летняя жительница Орехова.

Фото 3 — Армия РФ обстреляла 27 населенных пунктов Запорожской области: погибла женщина

Кроме того, за сутки поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных сооружений и объектов инфраструктуры.

Накануне в результате артобстрела по Орехову была ранена 75-летняя женщина – она доставлена в лечебное учреждение. Тогда враг нанес 86 ударов по 22 населенным пунктам Запорожской области.

Автор:
Светлана Манько