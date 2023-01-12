Армия РФ обстреляла Днепропетровщину из тяжелой артиллерии

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 12 января оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Никопольщину снова обстреливали. Россияне в очередной раз нанесли удар по ночному району из тяжелой артиллерии", - отметил Резниченко.

По его словам, под огонь попала Марганецкая община. На ее территорию прилетели около десятка вражеских снарядов.

Глава области сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.

Повреждено несколько частных домов и хозяйственных построек. Масштабы нанесенного ущерба еще выясняются.

Отметим, днем 11 января оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу. В результате обстрела ранен 26-летний мужчина.

Ночью 11 января россияне трижды обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии. Направили на мирные города и села более 20 снарядов.