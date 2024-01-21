Армия РФ сбросила авиабомбу на Волчанск и атаковала дронами Днепропетровщину и Николаевщину: какая ситуация в регионах (ФОТО)

В Харьковской области ночью в воскресенье, 21 января, армия страны-агрессора РФ из минометов обстреляла Волчанск, а утром сбросила на город управляемую авиабомбу. Оккупанты за минувшие сутки нанесли 95 ударов по Запорожской области, ранение получил мирный житель.

Россияне 76 раз обстреляли Херсонщину

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за минувшие сутки противник совершил 76 обстрелов, выпустив 365 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА.

По городу Херсон враг выпустил 7 снарядов.

Как уточнил Прокудин, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Оккупанты сбросили авиабомбу на Волчанск

Как сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, из артиллерии и минометов враг обстрелял около 15 населенных пунктов, в частности: Уды Богодуховского района; Охримовку, Землянку Чугуевского района; Домашнее, Двуречную, Масютовку, Синковку, Петропавловку, Берестовое Купянского района.

Ночью враг обстрелял с. Тищеновка Купянского района. Поврежден газопровод и частный дом.

Ночью оккупанты из минометов обстреляли город Волчанск Чугуевского района, а под утро враг ударил по городу управляемыми авиабомбами. В результате обстрелов повреждены частные дома.

В Запорожской области ранен мирный житель

Как сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко, за прошедшие сутки военнослужащие РФ нанесли 95 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области.

Оккупанты совершили 7 РСЗО-обстрелов Малой Токмачки и Роботиного, а также 26 БПЛА-атак по Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному, Луговскому, Новоандреевке, Роботиному, Левадному и Полтавке.

По территории Новодаровки, Новоандреевки, Малой Токмачки, Волшебного, Щербаков, Гуляйполя, Лобкового, Каменского, Пятихаток и других прифронтовых населенных пунктов пришлось 62 артудара.

В результате вражеских артиллерийских обстрелов по Гуляйполю ранения получил 71-летний местный житель.

За сутки поступило 2 сообщения о разрушении жилых домов.

На Николаевщине в результате атаки дронов поврежден жилой дом

Ночью 21 января в Снегиревской общине Николаевской области в результате атаки российских БпЛА типа Shahed-131/136 были повреждены жилой дом и летняя кухня в частном секторе, сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, также произошло возгорание хозяйственного сооружения, которое оперативно ликвидировано пожарными.

Кроме того, артиллерийским обстрелам подверглись с. Дмитровка Куцурубской общины, в результате чего поврежден гараж и легковой автомобиль.

Также артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Куцурубской общины.

Как сообщил глава области, пострадавших среди гражданского населения нет.

Враг атаковал Днепропетровщину дронами

В течение ночи вражеская армия трижды атаковала Марганецкую общину Никопольского района. Оккупанты направили два дрона-камикадзе и обстреляли из артиллерии. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, повреждены 5 жилых домов, частное предприятие, 2 хозяйственные постройки, гараж, заборы и линия электропередачи.

Из-за атаки остались без света более 11 тысяч домов, но большинство уже подключены.