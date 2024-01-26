Армия РФ ударила ракетами по Херсону и обстреляла Купянск из "Урагана": какая ситуация в регионах

Армия страны-агрессора РФ ночью 26 января атаковала Херсон ракетами С-300. В результате вражеских обстрелов ранения получила местная жительница. Также российские захватчики нанесли удар с РСЗО "Ураган" по Купянску Харьковской области - повреждено предприятие, горела АЗС.

Оккупанты ударили ракетами по Херсону

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, этой ночью россияне обстреляли Херсон из ЗРК С-300. По городу пришлось два ракетных удара.

Вражеским огнем поврежден детский сад, многоэтажка и здание торгового центра.

В собственном доме ранение ноги и взрывную травму получила 54-летняя херсонка. Ей была оказана медицинская помощь на месте.

Кроме того, за минувшие сутки противник совершил 73 обстрела Херсонщины, выпустив 350 снарядов с применением минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, дошкольное учебное заведение и торговый центр в Херсоне, сотовую башню в Бериславском районе", - уточнил Прокудин.

Он добавил, что из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 - получил ранения.

Армия РФ обстреляла Купянск из "Урагана"

Как сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности Казачья Лопань Харьковского района, Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки Чугуевского района, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Берестово.

Враг нанес авиационный удар возле Комиссарового Купянского района.

Также ночью оккупанты нанесли удар с РСЗО "Ураган" по г. Купянск. Повреждено предприятие, в результате обстрела горела заправка.

Кроме того, россияне атаковали дронами Казачью Лопань Харьковского района. Пострадавших нет.

Враг также нанес удар КАБом по Ольховатке Купянского района. Повреждены четыре хозяйственных здания гражданского предприятия.

Захватчики за сутки нанесли 58 ударов по Запорожской области

За прошедшие сутки захватчики ударили по 14 населенным пунктам Запорожской области, зафиксировано 58 ударов, сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Рашисты совершили 3 РСЗО-обстрела Темировки и Малой Токмачки. 9 вражеских БПЛА атаковали Роботино, Новодаровку, Малую Токмачку и Левадное.

По территории Гуляйполя, Волшебного, Малиновки, Новоданиловки, Щербаков, Степногорска, Каменского, Пятихаток и других прифронтовых городов и сел пришлось 46 артобстрелов.

За сутки поступило пять сообщений о разрушении жилых домов. Без пострадавших.

Захватчики обстреляли Куцурубскую общину в Николаевской области

В эту ночь российские войска обстреляли из артиллерии Куцурубскую общину Николаевской области, сообщает Николаевская областная государственная администрация.

Кроме того, 25 января в Николаевской области силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59, выпущенную российским истребителем Су-34.

Также вчера враг обстрелял акваторию Очаковской общины.