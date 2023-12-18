Атака дронами, в Харьковской области подорвался мужчина и погибший в Херсонской области: ситуация в регионах

В ночь на 18 декабря украинская противовоздушная оборона сбила все пять дронов, запущенных российскими оккупантами. За прошедшие сутки российская армия совершила 80 обстрелов Херсонской области, один человек погиб.

ПВО ночью уничтожило пять из пяти "Шахедов"

Как сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, ночью 18 декабря россияне запустили пять ударных БПЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск.

"Все беспилотники сбиты мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей", - говорится в сообщении.

В Херсонской области погиб человек

За минувшие сутки противник совершил 80 обстрелов, выпустив 374 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По городу Херсон враг выпустил 47 снарядов.

Как уточнил Прокудин, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

По словам главы области, из-за российской агрессии 1 человек погиб.

Ночью враг бил из артиллерии по Никополю

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ночью российские войска накрыли артиллерийским огнем Никополь. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.

Последствия вражеской атаки устанавливаются.

В Харьковской области подорвался мужчина

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Волчанск, Волчанские Хутора Чугуевского района; Тополя, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Купянского района. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, авиационные удары враг нанес по Петропавловке Купянского района.

Кроме того, в результате вражеских обстрелов города Волчанск Чугуевского района повреждено здание аграрного предприятия. Потерпевших нет.

Также в селе Глушковка Купянского района на собственном подворье на неизвестном взрывном устройстве подорвался мужчина 1994 г.р. Пострадавшего с акубаротравмой и ранением обеих кистей доставили в больницу. Состояние – средней тяжести.

Оккупанты обстреляли 18 населенных пунктов Запорожской области

Под вражеским огнем оказались 18 населенных пунктов Запорожской области – зафиксировано 118 ударов. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, захватчики обстреляли из РСЗО Роботино и атаковали 11 беспилотниками Новоандреевку, Новоданиловку, Новодаровку, Малую Токмачку, Роботино и Левадное.

106 артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Волшебного, Белогорья, Преображенки, Луговского, Полтавки, Верхней Терсы, Степногорска, Каменского, Пятихаток, Плавней и других прифронтовых городов и сел.

За сутки поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В Николаевской области дрон повредил частный дом

В течение 17 декабря силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожен один вражеский БпЛА "Shahed-131/136", сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, в селе Днепровское Куцурубской общины в результате применения врагом беспилотного летательного аппарата неустановленного типа поврежден частный дом.

Также вчера враг наносил артиллерийские удары по береговой линии г. Очаков Очаковской общины.

Как сообщил глава области, пострадавших нет.