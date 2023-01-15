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Число погибших в результате обстрела Днепра возросло до 20

Число погибших в результате обстрела Днепра возросло до 20

После ракетных обстрелов многоэтажки в Днепре 14 января, в результате которого разрушен целый подъезд, по состоянию на утро известно уже о 20 погибших. Спасательная операция продолжается. Остается неизвестной судьба более 40 человек.

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Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"На утро уже известно о 20 людях, убитых российской ракетой в собственном доме в Днепре. 73 ранены - более 40 из них в больницах, четверо в реанимации - тяжелые", - отметил он.

В настоящее время спасательная операция продолжается. Остается неизвестной судьба более 40 человек.

Фото 2 — Число погибших в результате обстрела Днепра возросло до 20
Фото 3 — Число погибших в результате обстрела Днепра возросло до 20

"Предварительно, субботний вражеский удар по жилому дому, разрушил 72 квартиры, изуродовал более 230. Пожарные до сих пор тушат несколько очагов пожаров, которые загорелись из-за атаки", - сообщает Резниченко.

Продолжается демонтаж разрушенных конструкций дома. Уже вывезено около 3 500 тонн обломков.

Фото 4 — Число погибших в результате обстрела Днепра возросло до 20

Как сообщили в ГСЧС, всего к спасательным работам привлечены 520 человек и 140 ед. техники, из них от ГСЧС - 160 человек и 40 ед. техники.

Кроме того, привлечены 4 кинологических расчета Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС (г. Ромны) и 20 спасателей и 4 ед. техники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС (г. Киев).

Городские власти Днепра объявили трехдневный траур по погибшим в результате российской ракетной атаки.

Напомним, оккупационные войска Российской Федерации 14 января нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки разрушен целый подъезд многоквартирного дома.

Автор:
Светлана Манько