Число погибших в результате обстрела Днепра возросло до 20

После ракетных обстрелов многоэтажки в Днепре 14 января, в результате которого разрушен целый подъезд, по состоянию на утро известно уже о 20 погибших. Спасательная операция продолжается. Остается неизвестной судьба более 40 человек.

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Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"На утро уже известно о 20 людях, убитых российской ракетой в собственном доме в Днепре. 73 ранены - более 40 из них в больницах, четверо в реанимации - тяжелые", - отметил он.

В настоящее время спасательная операция продолжается. Остается неизвестной судьба более 40 человек.

"Предварительно, субботний вражеский удар по жилому дому, разрушил 72 квартиры, изуродовал более 230. Пожарные до сих пор тушат несколько очагов пожаров, которые загорелись из-за атаки", - сообщает Резниченко.

Продолжается демонтаж разрушенных конструкций дома. Уже вывезено около 3 500 тонн обломков.

Как сообщили в ГСЧС, всего к спасательным работам привлечены 520 человек и 140 ед. техники, из них от ГСЧС - 160 человек и 40 ед. техники.

Кроме того, привлечены 4 кинологических расчета Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС (г. Ромны) и 20 спасателей и 4 ед. техники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС (г. Киев).

Городские власти Днепра объявили трехдневный траур по погибшим в результате российской ракетной атаки.

Напомним, оккупационные войска Российской Федерации 14 января нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки разрушен целый подъезд многоквартирного дома.