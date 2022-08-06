ДТП в Хорватии: 12 человек погибло

6 августа около 5:40 польский автобус съехал с дороги под Брезницей в Хорватии. В результате ДТП десятки раненных и погибшие.

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Об этом сообщает хорватское RTL.

Авария произошла около 5:40 утра на трассе A4 между населенными пунктами Ярек-Бысаский и Подворец – на полпути от границы Хорватии до столицы. По словам свидетелей, автобус на польских номерах съехал с дороги в кювет.

Сообщается, что около 50 пассажиров находилось в автобусе.

Администрация Вараждинского уезда неофициально подтвердила, что число жертв возросло до 12 человек. Также сообщается о десятках пострадавших.

Напомним, что вечером 16 июля около 23:00 возле греческого города Кавала разбился украинский транспортный самолет Ан-12, выполнявший коммерческий рейс из Сербии в Иорданию.