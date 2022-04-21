И снова пылает: на крупном российском химзаводе масштабный пожар (ВИДЕО)

В российском городе Кинешма произошел масштабный пожар на Дмитровском химическом заводе. Огонь охватил полторы тысячи квадратных метров.

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21 апреля в российском городе Кинешма Ивановской области произошел масштабный пожар – горит Дмитровский химический завод. Это один из самых крупных производителей химических растворителей в РФ.

Из здания эвакуировано 143 человека, а СК РФ возбудил уголовное дело по этому инциденту, сообщают росСМИ.



По предварительной информации, пожар на химзаводе в Кинешме начался из-за электростатического разряда при разливе ацетона в пластиковую тару, сообщили в региональном МЧС. К сожалению, на данный момент пожар локализован.



Напомним, что ранее сегодня пожар был в другом российском городе - в Твери в здании центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны, разрабатываемого "Искандерами" и системой С-400, погибли 7 человек. Еще 30 человек получили серьезные травмы и ожоги. Горящая крыша НИИ обвалилась из-за пожара.