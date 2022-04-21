І знову палає: на крупному російському хімзаводі масштабна пожежа (ВІДЕО)

У російському місті Кінешма сталася масштабна пожежа на Дмитрівському хімічному заводі. Вогонь охопив півтори тисячі квадратних метрів.

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21 квітня у російському місті Кінешма Івановської області сталася масштабна пожежа - горить Дмитрівський хімічний завод. Це один із найбільших виробників хімічних розчинників в РФ.

З будівлі евакуювали 143 особи, а СК РФ порушив кримінальну справу за цим інцидентом, повідомляють росЗМІ.



За попередньою інформацією, пожежа на хімзаводі в Кінешмі почалася через електростатичний розряд при розливі ацетону в пластикову тару, повідомили в регіональному МНС. Нажаль, на цей момент пожежу локалізовано.



Нагадаємо, що раніше сьогодні пожежа була у іншому російському місті - в Твєрі у будівлі центрального науково-дослідного інституту військ Повітряно-космічної оборони, що розробляє "Іскандери" та системи С-400, загинуло 7 людей. Ще 30 людей отримали серйозні травми та опіки. Дах НДІ, що горів, обвалився через пожежу.