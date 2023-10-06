Из-за атаки дронов в Одесской области повреждено зернохранилище и приостановлена работа паромного пункта пропуска

Ночью 6 октября за три часа армия страны-агрессора РФ атаковала ударными беспилотниками юг Одесщины. Под ударом оказались пограничная и припортовая инфраструктура Подунавья: повреждено зернохранилище, занялись несколько грузовых автомобилей.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"В течение трех с половиной часов продолжалась воздушная тревога в Одесской области из-за атаки российских террористов ударными беспилотниками. Работали силы противовоздушной обороны: 3 БпЛА типа Shahed-131/136 удалось уничтожить", - отметил Кипер.

По его словам, враг еще раз целил по приграничной и припортовой инфраструктуре Измаильского района.

Как сообщил глава области, повреждено зернохранилище, занялись 9 грузовиков. Пожар уже ликвидирован.

"Пострадавших нет. На месте работают все соответствующие службы. Правоохранительные органы фиксируют очередные преступления россиян", – отметил Кипер.

Он добавил, что функционирование паромной переправы временно остановлено.

Там проходят мероприятия по стабилизации функционирования после ночной атаки врага на припортовую и пограничную инфраструктуру.

Как сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ, в ночь на 6 октября 2023 года российские оккупационные войска в очередной раз атаковали дронами территорию Украины из мыса Чауда в Крыму.

Зафиксированы пуски 33 «шахедов», следовавших несколькими группами в направлении южных, восточных и центральных областей.

Силами и средствами Воздушных Сил уничтожено 25 дронов в пределах Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Житомирской областей.

Отметим, войска РФ в ночь на 26 сентября атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Тогда было повреждено здание пункта пропуска, складские помещения и около 30 грузовиков.