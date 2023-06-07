Из-за подрыва Каховской ГЭС Ингулец вышел из берегов уже в Снигиревке: затоплен мост (ВИДЕО)

По состоянию на 16:00 среды мостовой переход через Ингулец у села Васильевка Снигиревской общины, соединявший город с Васильевским, Павловским и Тамаринским старостинскими округами, полностью затоплен, а движение по нему, соответственно, остановлено.

Об этом сообщил в соцсетях начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта, опубликовав соответствующее видео с места происшествия.

"Штаб продолжает работать в круглосуточном режиме. Напоминаю об обязательном соблюдении тех норм и ограничений, о которых писал ранее, а именно не употреблять сырую воду и не покупать "свежую" рыбу", - добавил он.

Кухта также обратился к жителям общества с просьбой помогать друг другу, не оставаться в стороне от проблем, с которыми столкнулись другие жители, и поддерживать тех людей, которые оказались в беде.

Напомним, что по состоянию на 7:00 среды сообщение между Снигиревкой и селами Васильевка, Евгеньевка, Павловка и Тамарино, по данным начальника ГВА, еще было открыто. В то же время уже был разрушен мост в селе Елизаветовка, расположенном ниже по течению.

Напомним, что значительное повышение уровня воды в Ингульце, который впадает в Днепр недалеко от Херсона, произошло в результате подрыва в ночь на 6 июня Каховской гидроэлектростанции, расположенной выше по течению Днепра. Отметим при этом, что упомянутый мост у Снигиревки расположен примерно в 100 км по руслу Ингульца от его устья.