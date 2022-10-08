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Из-за пожара на Крымском мосту оккупанты остановили движение и готовят паромную переправу
Оккупанты ограничили движение по Крымскому мосту и готовят паромную переправу через Керченский пролив. Об этом сообщает российское издание "ТАСС".
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"Движение автомобильной и железнодорожной частями Крымского моста ограничено, готовится запуск паромной переправы через пролив", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что движение судов через пролив пока не останавливали.
Напомним, утром 8 октября мост через Керченский пролив из материковой части России в оккупированный Крым загорелся.Подписывайтесь на наш Telegram канал