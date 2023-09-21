Из-за российской атаки пострадал завод PepsiCo под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)

В Вишневом Киевской области во время атаки в ночь на 21 сентября обломки российской ракеты упали на территорию завода и склада компании PepsiCo, из-за чего предприятие получило существенные повреждения.

Так, в результате пожара, возникшего из-за этого, был разрушен склад молочной продукции и повреждена часть производственных помещений. На видео с места происшествия видно, что пострадавшая легкая конструкция склада просто лишилась кровли и стен, обломки которых разбросало, в частности, по улице за пределами территории предприятия.

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В Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области сухо сообщили, ликвидировали в четверг возгорание на территории промышленного предприятия, возникшее в результате падения обломков вражеской ракеты, однако опубликовали значительное количество фотоматериалов.

После полномасштабного вторжения России в Украину завод в Вишневом стал основным для PepsiCo в Украине. В частности, сюда в начале года было перенесено производство соков Sandora и "Садочок", ранее осуществлявшееся на заводе в селе Николаевское под Николаевом, который при этом также продолжает работу.

Отметим при этом, что 1 сентября Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что внесло корпорацию PepsiCo в список международных спонсоров войны из-за продолжения ею работы в России.

Напомним, что 21 сентября Россия атаковала ряд регионов Украины 43 крылатыми ракетами, выпущенными из 10 самолетов. Из них 36 было уничтожено. В результате атаки частичные отключения от электроэнергии произошли в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях. Кроме этих регионов, были атакованы Черкассы и Дрогобыч Львовской области.