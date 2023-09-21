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Из-за российской атаки пострадал завод PepsiCo под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)

пожар PepsiCo вишневое 21 сентября
Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

В Вишневом Киевской области во время атаки в ночь на 21 сентября обломки российской ракеты упали на территорию завода и склада компании PepsiCo, из-за чего предприятие получило существенные повреждения.

Так, в результате пожара, возникшего из-за этого, был разрушен склад молочной продукции и повреждена часть производственных помещений. На видео с места происшествия видно, что пострадавшая легкая конструкция склада просто лишилась кровли и стен, обломки которых разбросало, в частности, по улице за пределами территории предприятия.

В Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области сухо сообщили, ликвидировали в четверг возгорание на территории промышленного предприятия, возникшее в результате падения обломков вражеской ракеты, однако опубликовали значительное количество фотоматериалов.

Фото 2 — Из-за российской атаки пострадал завод PepsiCo под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 3 — Из-за российской атаки пострадал завод PepsiCo под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 4 — Из-за российской атаки пострадал завод PepsiCo под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 5 — Из-за российской атаки пострадал завод PepsiCo под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 6 — Из-за российской атаки пострадал завод PepsiCo под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 7 — Из-за российской атаки пострадал завод PepsiCo под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 8 — Из-за российской атаки пострадал завод PepsiCo под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 9 — Из-за российской атаки пострадал завод PepsiCo под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 10 — Из-за российской атаки пострадал завод PepsiCo под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 11 — Из-за российской атаки пострадал завод PepsiCo под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 12 — Из-за российской атаки пострадал завод PepsiCo под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 13 — Из-за российской атаки пострадал завод PepsiCo под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 14 — Из-за российской атаки пострадал завод PepsiCo под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 15 — Из-за российской атаки пострадал завод PepsiCo под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 16 — Из-за российской атаки пострадал завод PepsiCo под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 17 — Из-за российской атаки пострадал завод PepsiCo под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 18 — Из-за российской атаки пострадал завод PepsiCo под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 19 — Из-за российской атаки пострадал завод PepsiCo под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 20 — Из-за российской атаки пострадал завод PepsiCo под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 21 — Из-за российской атаки пострадал завод PepsiCo под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 22 — Из-за российской атаки пострадал завод PepsiCo под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 23 — Из-за российской атаки пострадал завод PepsiCo под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 24 — Из-за российской атаки пострадал завод PepsiCo под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 25 — Из-за российской атаки пострадал завод PepsiCo под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 26 — Из-за российской атаки пострадал завод PepsiCo под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 27 — Из-за российской атаки пострадал завод PepsiCo под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 28 — Из-за российской атаки пострадал завод PepsiCo под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 29 — Из-за российской атаки пострадал завод PepsiCo под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 30 — Из-за российской атаки пострадал завод PepsiCo под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)

После полномасштабного вторжения России в Украину завод в Вишневом стал основным для PepsiCo в Украине. В частности, сюда в начале года было перенесено производство соков Sandora и "Садочок", ранее осуществлявшееся на заводе в селе Николаевское под Николаевом, который при этом также продолжает работу.

Отметим при этом, что 1 сентября Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что внесло корпорацию PepsiCo в список международных спонсоров войны из-за продолжения ею работы в России.

Напомним, что 21 сентября Россия атаковала ряд регионов Украины 43 крылатыми ракетами, выпущенными из 10 самолетов. Из них 36 было уничтожено. В результате атаки частичные отключения от электроэнергии произошли в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях. Кроме этих регионов, были атакованы Черкассы и Дрогобыч Львовской области.

Автор:
Тимофей Беспятов