Молдова назвала причиной закрытия воздушного пространства на границе с Украиной

Воздушное пространство Молдовы закрывалось днем 14 февраля в связи с обнаружением неопознанного объекта, пролетавшего в приграничном районе. Об этом говорится в сообщении Управления гражданской авиации Молдовы.

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Заявлено, что около 12:30 в Министерство обороны поступила информация о том, что в воздушном пространстве Молдовы в районе города Сороки обнаружен неопознанный объект небольшого размера, похожий на метеозонд.

В то же время более точные географические подробности, как и данные о направлении движения объекта и времени пребывания над территорией страны, не указываются.

"Учитывая метеоусловия и невозможность наблюдения и идентификации объекта, а также траектории его полета, в целях обеспечения безопасности и защиты граждан составом Межведомственной комиссии по управлению воздушным пространством в 13:24 было принято решение о временном закрытии воздушного пространства", - говорится в сообщении.

После проверки информации и обеспечения отсутствия какой-либо опасности для безопасности граждан по предложению Минобороны в 14:46 воздушное пространство было вновь открыто.

"Национальные власти действовали строго в соответствии с положениями Особых процедур, применимых к аналогичным ситуациям. В настоящее время полеты выполняются в безопасных и надежных условиях", - добавили в профильном ведомстве.

При этом в первом сообщении по данной теме Управления гражданской авиации заявляло, что извещение летному составу о временном закрытии воздушного пространства Молдовы было выпущено Межведомственной комиссии по управлению воздушным пространством в 11:24 вторника. Там же указывалось, что в 14:47 воздушное пространство было открыто вновь.

Отметим также, что ранее румынские СМИ распространили заявление местного Минобороны о том, что система воздушного наблюдения румынских Военно-воздушных сил обнаружила 14 февраля около 12:30 небольшую воздушную цель с характеристиками метеозонда, которая двигалась на высоте около 11 км в воздушном пространстве в юго-восточной части страны.

Указывалось, что после обнаружения объекта румынские власти применили все стандартные процедуры, и два самолета МиГ-21 Lancer около 12:40 вылетели с авиабазы у города ​​Фетешть (уезд Яломица), направившись в район, где было сообщено о воздушной цели.

При этом было заявлено, что экипажи обоих самолетов не подтвердили наличие воздушной цели ни визуально, ни на бортовых радарах. Самолеты находились в этом районе для выяснения воздушной обстановки около 30 минут, после чего вернулись на авиабазу.

Примечательно также, что 13 февраля командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины заявило, что некие объекты, якобы принятые 12 февраля за беспилотники Shahed, на самом деле ими не являются. Как говорилось в сообщении, "враг использовал разведывательный БпЛА и несколько воздушных шаров с угловыми отражателями, по враждебному БпЛА работала противовоздушная оборона воздушного командования "Восток", результат уточняется".

Источник фото: ua.depositphotos.com