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Молдова временно закрывала воздушное пространство
Молдова 14 февраля на несколько часов закрывала воздушное пространство для авиаперелетов из соображений безопасности.
Об этом сообщает авиакомпания Air Moldova.
"Уважаемые пассажиры, на данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыто, ждем возобновления полетов", - говорится в сообщении.
В компании призвали пассажиров сохранять спокойствие и следить за информационными панелями в аэропорту.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По состоянию на 15:20 авиакомпания Air Moldova сообщила, что воздушное пространство открыто.
При этом агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в аэропорту сообщает, что "решение о закрытии воздушного пространства было принято из соображений безопасности".
По неподтвержденной информации СМИ, на территорию Молдовы якобы залетел разведывательный беспилотник.
Ранее на заседании Европейского совета в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила планы Кремля по взятию под контроль Молдовы, о чем он проинформировал коллегу Майю Санду.
Служба информации и безопасности Молдовы подтвердила предоставление украинскими спецслужбами информации о попытках России дестабилизировать ситуацию в стране.
Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове, в частности, посредством протестов оппозиции и с привлечением людей с военной подготовкой.