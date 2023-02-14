Молдова временно закрывала воздушное пространство

Молдова 14 февраля на несколько часов закрывала воздушное пространство для авиаперелетов из соображений безопасности.

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Об этом сообщает авиакомпания Air Moldova.

"Уважаемые пассажиры, на данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыто, ждем возобновления полетов", - говорится в сообщении.

В компании призвали пассажиров сохранять спокойствие и следить за информационными панелями в аэропорту.

По состоянию на 15:20 авиакомпания Air Moldova сообщила, что воздушное пространство открыто.



При этом агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в аэропорту сообщает, что "решение о закрытии воздушного пространства было принято из соображений безопасности".

По неподтвержденной информации СМИ, на территорию Молдовы якобы залетел разведывательный беспилотник.

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