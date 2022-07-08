На бывшего премьер-министра Японии совершили покушение

В бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ выстрелили из дробовика во время его выступления, проходящего в рамках предвыборной кампании.

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Об этом сообщает японская компания общественного телерадиовещания NHK, передает CNBC.

Известно, что в Абэ выстрелили дважды, второй выстрел попал ему в спину, после чего он упал на землю.

Синдзо Абэ получил тяжелое ранение в грудь, его госпитализировали. По предварительной информации у политика остановилось сердце и отказали легкие.

Подозреваемого в стрельбе вскоре задержали. По предварительной информации, стрелку 40 лет, его мотивы пока неизвестны.

Задержание мужчины, стрелявшего в Абе. Фото: NHK При задержании стрелок не оказывал сопротивление. Фото: NHK

По информации агентства AFP, Синдзо Абэ погиб, но официального подтверждения нет. BBC сообщает, что экс-губернатор Токио Еити Масузоэ заявил, что Абэ находится в состоянии сердечно-легочной недостаточности. Телеканал отмечает, что этот термин часто используется до официального подтверждения смерти в Японии.

В правительстве Японии создан кризисный штаб, а его нынешний глава Фумио Кисида срочно направляется в Токио, уточняет Reuters.

67-летний Абэ был премьером в 2006–2007 и 2012–2020 годах. Он решил уйти с поста, когда началась пандемия коронавируса из-за проблем со здоровьем.

Отметим, насилие с применением огнестрельного оружия крайне редко встречается в Японии, где ручное огнестрельное оружие запрещено, и люди должны проходить тесты, обучение и проверку биографических данных, чтобы получить и сохранить дробовики и пневматические винтовки.