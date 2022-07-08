На колишнього прем'єр-міністра Японії вчинили замах

У колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе вистрілили із дробовика під час його виступу, що проходить у рамках передвиборчої кампанії.

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Про це повідомляє японська компанія громадського телерадіомовлення NHK, передає CNBC.

Відомо, що в Абе вистрілили двічі, другий постріл потрапив йому в спину, після чого він упав на землю.

Сіндзо Абе отримав тяжке поранення у груди, його госпіталізували. За попередньою інформацією, у політика зупинилося серце і відмовили легені.

Підозрюваного у стрільбі невдовзі затримали. За попередньою інформацією, стрілку 40 років, його мотиви поки що невідомі.

Затримання чоловіка, який стріляв в Абі. Фото: NHK При затриманні стрілок не чинив опір. Фото: NHK

За інформацією агентства AFP, Сіндзо Абе загинув, але офіційного підтвердження немає. BBC повідомляє, що ексгубернатор Токіо Еіті Масузое заявив, що Абе знаходиться в стані серцево-легеневої недостатності. Телеканал наголошує, що цей термін часто використовується до офіційного підтвердження смерті у Японії.

В уряді Японії створено кризовий штаб, а його нинішній глава Фуміо Кісіда терміново прямує до Токіо, уточнює Reuters.

67-річний Абе був прем'єром у 2006–2007 та 2012–2020 роках. Він вирішив піти з посади, коли почалася пандемія коронавірусу через проблеми зі здоров'ям.

Зазначимо, насильство із застосуванням вогнепальної зброї вкрай рідко зустрічається в Японії, де ручна вогнепальна зброя заборонена, і люди повинні проходити тести, навчання та перевірку біографічних даних, щоб отримати та зберегти дробовики та пневматичні гвинтівки.