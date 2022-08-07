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На Кубе удар молнии вызвал гигантский пожар на нефтехранилище (ВИДЕО)

На Кубе удар молнии вызвал гигантский пожар на нефтехранилище (ВИДЕО)

Масштабный пожар возник после взрыва в результате удара молнии по одному из восьми нефтяных резервуаров в городе Матансас на северном побережье Кубы вечером 5 августа.

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Как передает Reuters, в субботу жар от огня достиг второго резервуара, в результате чего тот также взорвался, а ветер раздул пламя и в опасной близости от третьего.

Кубинские власти заявили, что в результате второго взрыва пострадал по меньшей мере 121 человек, из них 36 были госпитализированы, в том числе пятеро находятся в критическом состоянии. Один человек числится погибшим, а 17 пожарных пропали без вести. Из района эвакуировано более 1000 мирных жителей.

СМИ подчеркивает, что Куба и без того страдает от ежедневных отключений электроэнергии и нехватки топлива, а потеря топлива и емкостей для хранения, очевидно, лишь усугубит ситуацию, которая и так уже привела к небольшим местным протестам в последние несколько месяцев.

В свою очередь, президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил в своем Twitter, что помощь в борьбе с огнем оперативно предложили правительствам Мексики, Венесуэлы, России и Чили, за что поблагодарил их. Кроме того, по его словам, на Кубе "ценят предложение" о технической консультационной помощи со стороны США.

Позже кубинский лидер, лично посещавший место катастрофы и координировавший работу по тушению пожара, сообщил, что в Матансас уже отправились технические специалисты Petroleos Mexicanos и мексиканской армии, а также группы пожарных и экспертов другой латиноамериканской профильной госкомпании Petróleos de Venezuela.

Автор:
Тимофей Беспятов