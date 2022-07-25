На Волыни ПВО сбили два беспилотника. Есть жертвы

В Волынской области силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, обломки которых повредили несколько жилых домов. Об этом на своем телеграм-канале написал глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко.

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"Сегодня 25 июля на Волыни были слышны взрывы. Это работа противовоздушной обороны. В частности, военные сбили два БПЛА. Обломки одного из них повредили частные дома. К сожалению, в результате падения обломков есть жертвы. Один человек погиб, несколько раненых находятся в больнице. Все обстоятельства устанавливаем.", — написал Погуляйко.

Других подробностей он не сообщил.

Напомним, ночью, 25 июля, ориентировочно российская армия обстреляла Николаев. Также армия страны-агрессора продолжила обстреливать Николаевскую область.

Так, ночью, 25 июля, около 03:00, начался обстрел с. Мишково-Погорелово Мишково-Погореловской общины. По предварительной информации получил ранения 7-летний ребенок. В результате обстрелов повреждены объекты критической инфраструктуры, электро- и газоснабжения. Частично разрушены и повреждены жилые дома, автотранспорт. Также возник пожар двухэтажного жилого дома.

Кроме того, продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Широковской общины.