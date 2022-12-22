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На Харьковщине два человека подорвались на взрывных устройствах

На Харьковщине два человека подорвались на взрывных устройствах

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов. Два человека пострадали от оставленных врагом мин и неразорванных боеприпасов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в течение суток от вражеских обстрелов страдали населенные пункты Купянского, Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов, которые расположены рядом с границей и линией столкновения.

В Купянске в результате вражеских обстрелов произошел пожар в административном здании гражданского предприятия. Без пострадавших.

"К сожалению, имеем пострадавшие от оставленных врагом мин и неразорвавшиеся боеприпасы. Вчера в селе Новый Бурлук Чугуевского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался и получил осколочные ранения 45-летний тракторист. Медики оценивают его состояние как средней тяжести", - отметил Синев.

Также в Изюме от взрыва боеприпаса получил ранение 39-летний мужчина, пытавшийся разобрать боеприпас у себя дома.

"В очередной раз призываю всех - в случае обнаружения подозрительных предметов не прикасайтесь к ним, а сразу обращайтесь в полицию или в ГСЧС", - подчеркнул глава области.

Напомним, 20 декабря в результате вражеских обстрелов в городе Волчанск разрушен жилой дом. Ранение получила и была госпитализирована 72-летняя женщина. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.

Автор:
Светлана Манько