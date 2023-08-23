Нардеп от "Слуги народа" попал в аварию: его госпитализировали

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Копыленко попал в ДТП, его госпитализировали. Об этом сообщило движение "Чесно".

"Украинская правда" пишет, что источники издания в монобольшинстве подтвердили пребывание политика в больнице в результате тяжелой аварии.

Как отметили собеседники СМИ в правоохранительных органах, речь идет о ДТП во Львовской области, которое произошло на автодороге "Киев – Чоп" днем 22 августа.

"УП" ссылается на сообщение полиции Львовской области, согласно которому в тот день около 15:30 на трассе столкнулись автомобили Toyota Camry под управлением 36-летнего жителя Ужгорода, KIA Sportage под управлением 23-летней жительницы Волынской области и Toyota RAV4, за рулем которого находился 42-летний житель Червоноградского района.

ДТП, в котором, вероятно, пострадал Копыленко. Фото: Главное управление Нацполиции во Львовской области ДТП, в котором, вероятно, пострадал Копыленко. Фото: Главное управление Нацполиции во Львовской области ДТП, в котором, вероятно, пострадал Копыленко. Фото: Главное управление Нацполиции во Львовской области ДТП, в котором, вероятно, пострадал Копыленко. Фото: Главное управление Нацполиции во Львовской области ДТП, в котором, вероятно, пострадал Копыленко. Фото: Главное управление Нацполиции во Львовской области

В результате столкновения телесные повреждения получили 52-летний пассажир Toyota Camry и двое малолетних пассажиров KIA Sportage: 10-летний мальчик и 12-летняя девочка в возрасте. Их доставили в больницу.

Отметим, что Александр Копыленко родился в июне 1961 года, сейчас ему 62 года. На выборах в Верховную Раду IX созыва баллотировался под №135 в списке "Слуги народа" как беспартийный.