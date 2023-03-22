Ночью оккупанты атаковали дронами Киев

В ночь на 22 марта армия страны-агрессора РФ снова атаковала дронами Украину. В направлении столицы все вражеские БПЛА были сбиты.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"Враг не прекращает атаки на Киев. Этой ночью страна-террорист снова запустила свои смертоносные БПЛА в направлении столицы. По предварительной информации, это были баражирующие боеприпасы "Shahed"", - отметил Сергей Попко, начальник КМВА.

По его словам, силами ПВО все цели, обнаруженные в воздушном пространстве вокруг Киева, были уничтожены.

"По данным на этот момент - без жертв и разрушений. За что должны в очередной раз благодарить наших охранников неба - сил противовоздушной обороны!", - подчеркнул Попко.

Как сообщает генеральный штаб ВСУ, этой ночью противник нанес очередной массированный авиационный удар БПЛА "Шахед-136". По предварительной информации, 16 дронов из 21 запущенного врагом были уничтожены нашими защитниками.

Отметим, о работе ПВО сообщали в Хмельницкой и Житомирской областях. О попадании и разрушении в результате атаки дронами официальной информации нет.

Напомним, армия РФ ночью 18 марта атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. Два из них попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске.