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Обнаружили мертвым бывшего топ-менеджера российской газовой компании "Новатэк"
В Испании найден мертвым миллионер Сергей Протосеня, бывший топ-менеджер "Новатэка", крупнейшей частной компании по добыче газа в России. Об этом сообщает канал Telecinco.
55-летний миллионер, его жена и дочь погибли во вторник на арендованной вилле в курортном городе Льорет-де-Мар возле Барселоны.
По предварительным данным, Протосеня убил жену и дочь с помощью топора и ножа, а затем повесился.
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Протосеня — бывший главный бухгалтер "Новатэка", входил в правление компании. Его состояние оценивалось в 400 миллионов евро. Большую часть времени миллионер с семьей проживали во Франции.
Это не первый бывший российский топ-менеджер, погибший в последние дни. Ранее в столице РФ обнаружили мертвыми бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева, его жену и несовершеннолетнюю дочь.