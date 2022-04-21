Знайдено мертвим колишнього топ-менеджера російської газової компанії "Новатек"

В Іспанії знайдено тіло мільйонера Сергія Протосеня, колишнього топ-менеджера "Новатек", найбільшої приватної компанії з видобутку газу в Росії. Про це повідомляє канал Telecinco.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

55-річний мільйонер, його дружина та дочка загинули у вівторок на орендованій віллі в курортному місті Льорет-де-Мар біля Барселони.

За попередніми даними, Протосеня вбив дружину та дочку за допомогою сокири та ножа, а потім повісився.

Імовірні знаряддя злочину виявили поряд із тілом Протосеня. Поліція Каталонії перевіряє різні версії.

Протосеня - колишній головний бухгалтер "Новатека", входив до правління компанії. Його статки оцінювалися в 400 мільйонів євро. Більшість часу мільйонер із сім'єю проживали у Франції.

Це не перший колишній російський топ-менеджер, який загинув останніми днями. Раніше у столиці РФ виявили мертвими колишнього віце-президента Газпромбанку Владислава Аваєва, його дружину та неповнолітню доньку.