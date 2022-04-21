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Знайдено мертвим колишнього топ-менеджера російської газової компанії "Новатек"
В Іспанії знайдено тіло мільйонера Сергія Протосеня, колишнього топ-менеджера "Новатек", найбільшої приватної компанії з видобутку газу в Росії. Про це повідомляє канал Telecinco.
55-річний мільйонер, його дружина та дочка загинули у вівторок на орендованій віллі в курортному місті Льорет-де-Мар біля Барселони.
За попередніми даними, Протосеня вбив дружину та дочку за допомогою сокири та ножа, а потім повісився.
Імовірні знаряддя злочину виявили поряд із тілом Протосеня. Поліція Каталонії перевіряє різні версії.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Протосеня - колишній головний бухгалтер "Новатека", входив до правління компанії. Його статки оцінювалися в 400 мільйонів євро. Більшість часу мільйонер із сім'єю проживали у Франції.
Це не перший колишній російський топ-менеджер, який загинув останніми днями. Раніше у столиці РФ виявили мертвими колишнього віце-президента Газпромбанку Владислава Аваєва, його дружину та неповнолітню доньку.