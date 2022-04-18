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В Москве нашли тела бывшего топ-менеджера "Газпромбанка", его жены и дочери
В столице РФ обнаружили мертвыми бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева, его жену и несовершеннолетнюю дочь. Об этом сообщает ТАСС.
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Тела обнаружила родственница, которая узнала от семейного водителя и няни, что они не смогли дозвониться и попасть в квартиру, так как дверь была закрыта изнутри.
По данным источника в российских правоохранительных органах, у всех троих — огнестрельные ранения.
По предварительной версии, произошел бытовой конфликт, в ходе которого Аваев убил жену и дочь и покончил собой.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Следствие рассматривает и другие версии.
Напомним, "Газпромбанк" — один из крупнейших в России и уполномочен для открытия иностранными покупателями специальных рублевых счетов для расчетов за поставки газа.