У Москві знайшли тіла колишнього топ-менеджера "Газпромбанку", його дружини та дочки

У столиці РФ виявили мертвими колишнього віце-президента Газпромбанку Владислава Аваєва, його дружину та неповнолітню доньку. Про це повідомляє ТАРС.

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Тіла виявила родичка, яка дізналася від сімейного водія та няні, що вони не змогли додзвонитися та потрапити до квартири, бо двері були зачинені зсередини.

За даними джерела в російських правоохоронних органах, у всіх трьох вогнепальні поранення.

За попередньою версією, стався побутовий конфлікт, в ході якого Аваєв убив дружину і дочку і наклав на себе руки.

Слідство розглядає інші версії.

Нагадаємо, "Газпромбанк" — один із найбільших у Росії та уповноважений для відкриття іноземними покупцями спеціальних рублевих рахунків для розрахунків за постачання газу.