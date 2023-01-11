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Оккупанты атаковали Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: направили около 20 снарядов

Оккупанты атаковали Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: направили около 20 снарядов

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 11 января оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"На Никопольщине ночью снова было напряжено. Россияне трижды обстреляли район из тяжелой артиллерии. Направили на мирные города и села более 20 снарядов", - отметил Резниченко.

По его словам, оккупанты обстреляли Красногригорьевскую общину, Марганец и Никополь.

Глава области сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.

Фото 2 — Оккупанты атаковали Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: направили около 20 снарядов

В Марганце повреждены несколько домов, промышленное предприятие, автозаправка, магазин, газопровод и электросеть.

В Никополе российские снаряды повредили четыре дома, производственный цех частного предприятия и линии электропередач.

Фото 3 — Оккупанты атаковали Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: направили около 20 снарядов

В Красногригорьевской общине последствия атаки выясняются.

Накануне оккупанты дважды за ночь обстреляли Никопольский район.Под вражеский огонь попала Марганецкая община. Туда прилетели более 30-ти смертоносных снарядов.

Автор:
Светлана Манько