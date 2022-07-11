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Оккупанты используют авиацию и теряют очередные склады с боеприпасами, - Луганская ОВА
За ночь с 10 на 11 июля россияне нанесли пять ракетных ударов и четыре массированных артиллерийских обстрела по населенным пунктам на границе Луганщины и Донбасса.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Они применяют авиацию, ствольную и реактивную артиллерию, пытаясь прорваться из Лисичанского и других направлений на Северск и Славянск, но уже больше недели эти попытки безуспешны, пытаются продвигаться со стороны Попасной", - отметил Гайдай.
Сообщения о потере оккупантами очередных складов с боеприпасами поступают ежедневно. Последнее – из Луганска.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По словам главы Луганскоой ОВА, поставки боекомплектов на позиции у них нарушены, однако эти потери еще не достигли критического предела – запасов у россиян слишком много.
Гайдай подчеркнул, что ВСУ наносят россиянам многочисленные потери, многие оккупанты возвращаются домой и "умирают от естественных причин".
""Вторая армия мира" несколько раз бежала из Белогоровки, не знала, что делать под Золотаровкой. В бой уже брошены упорные "ждуны" из Рубежного и Северодонецка. Они уничтожают села области, где, возможно, живут их родственники. Но это то, чего они хотели, к сожалению", - отметил Гайдай.
Напомним, в Северодонецке Луганской области разрушены или повреждены 80% жилья. Город находится на грани гуманитарной катастрофы – нет централизованного водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения.