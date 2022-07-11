Окупанти використовують авіацію та втрачають чергові склади з боєприпасами, - Луганська ОВА

За ніч з 10 на 11 липня росіяни завдали п'яти ракетних ударів і чотирьох масованих артилерійських обстрілів населеними пунктами на кордоні Луганщини та Донбасу.

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Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Вони застосовують авіацію, ствольну та реактивну артилерію, намагаючись прорватися з Лисичанського та інших напрямків на Сіверськ та Слов'янськ, але вже більше тижня ці спроби безуспішні, намагаються просуватися з боку Попасної", - зазначив Гайдай.

Повідомлення про втрату окупантами чергових складів із боєприпасами надходять щодня. Останнє – із Луганська.

За словами голови Луганської ОВА, постачання боєкомплектів на позиції у них порушено, проте ці втрати ще не досягли критичної межі – запасів у росіян надто багато.

Гайдай підкреслив, що ЗСУ завдають росіянам численних втрат, багато окупантів повертаються додому і "вмирають від природних причин".

""Друга армія світу" кілька разів бігла з Білогорівки, не знала, що робити під Золотарівкою. . В бій вже кинуті завзяті "ждуни" із Рубіжного та Сєвєродонецька. Вони знищують села області, де можливо мешкають їхні родичі. Але це те, чого вони хотіли, на жаль", - наголосив Гайдай.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку Луганської області зруйновано або пошкоджено 80% житла. Місто знаходиться на межі гуманітарної катастрофи – немає централізованого водопостачання, газопостачання, електропостачання.