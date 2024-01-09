Оккупанты из РСЗО "Смерч" обстреляли село на Харьковщине: ситуация в регионах

Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по населенным пунктам на линии разграничения. Враг из РСЗО "Смерч" обстрелял село в Харьковской области. Также ночью оккупанты ударили из артиллерии по Марганцу Никопольского района Днепропетровщины.

Враг из артиллерии обстрелял Днепропетровщину

Ночью российская армия ударила по Марганцу на Никопольщине, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"После полуночи под обстрелом был Марганец на Никопольщине. Враг ударил по городу из тяжелой артиллерии. Повреждены 5 многоэтажек и 2 авто", - отметил Лысак.

Он добавил, что погибших и пострадавших нет.

Оккупанты 41 раз обстреляли Херсонщину

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за минувшие сутки противник совершил 41 обстрел, выпустив 182 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков и БпЛА.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Захватчики обстреляли 13 населенных пунктов в Запорожской области

За прошедшие сутки российская армия обстреляла 13 населенных пунктов Запорожской области, зафиксировано 54 обстрела. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, оккупанты нанесли 6 ракетных ударов по Запорожью, совершили 8 атак с применением БпЛА по Малой Токмачке, Новодаровке, Малиновке и Красному.

По территории Гуляйполя, Роботиного, Левадного, Волшебного, Красного, Белогорья, Каменского, Пятихаток, Новодаровки, Малой Токмачки пришлось 39 артударов.

В ОВА поступило 77 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Армия РФ из РСЗО "Смерч" обстреляла село в Харьковской области

Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Веселое, Двуречная, Синковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района; Бочково, Бударки Чугуевского района. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, авиационные удары враг нанес возле Петропавловки, Ивановки, Кисловки, Табаевки, Песчаного, Берестового Купянского района.

Кроме того, армия РФ из РСЗО "Смерч" обстреляла с Большой Бурлук Купянского района. Повреждены складские помещения, дом культуры, элеватор.

Также оккупанты нанесли удар по поселку Двуречная Купянского района. Поврежден частный дом. Ранены 57-летний мужчина и 63-летняя женщина. Пострадавших доставили в больницу, состояние – среднее.

Россияне атаковали четыре общины на Сумщине

Ночью 9 января российские войска обстреляли Хотинскую, Шалыгинскую, Зноб-Новгородскую и Эсманьскую общины Сумской области. Об этом Сумская областная военная администрация сообщает в Фейсбуке.

“Ночью россияне совершили пять обстрелов приграничных территорий и населённых пунктов Сумской области. Зафиксировано 24 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Шалыгинская, Зноб-Новгородская, Эсманьская общины”, - говорится в сообщении.

По Шалыгинской общине враг бил из артиллерии, зафиксировано четыре взрыва.

В результате минометных обстрелов в Хотинской общине зафиксировали 11 взрывов, в Зноб-Новгородской - два взрыва, в Эсманьской - семь взрывов.