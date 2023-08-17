Оккупанты нанесли 80 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 16 августа вражеская армия нанесла 80 ударов по 20 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"70 артиллерийских обстрелов пришлось по территории Гуляйполя, Новодаровки, Щербаков, Малой Токмачки, Железнодорожного, Преображенки, Ольговского, Полтавки, Темировки, Каменского, Степного, Новояковловки и других сел на линии огня", - отметил Малашко.

Он добавил, что военные России обстреляли из РСЗО Новояковловку и Новодаровку, атаковали семью БПЛА Железнодорожное, Новодаровку, Волшебное, Левадное и Пятихатки.

Также оккупанты попали ракетой по Запорожскому району - снаряд упал между двумя селами и не причинил вреда.

За сутки поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Накануне оккупанты нанесли 100 ударов по 26 населенным пунктам Запорожской области. От пяти авиаударов пострадали Таврическое и Орехов. Также пять ракетных ударов пришлись по Таврическому.