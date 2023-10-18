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Оккупанты нанесли ракетный удар по окрестностям Днепра: есть погибшие и раненые (ФОТО)
Российские оккупационные войска 18 октября ударили ракетами по частному сектору в окрестностях Днепра, есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, враг попал по частным домам в селе Обуховка в Днепровском районе.
Предварительно известно, что погибла 31-летняя женщина. Четверо человек пострадали.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также известно о 8 поврежденных домах.
Последствия атаки уточняются.
На месте происшествия работают спасатели, полицейские, медицинская служба. Раненым оказывают помощь.
Напомним, ночью 18 октября армия страны-агрессора РФ совершила 6 ракетных ударов по Запорожью. оккупанты попали в многоэтажное здание, в результате чего два человека погибли, 4 ранены, еще трое считаются пропавшими без вести.