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Оккупанты нанесли ракетный удар по окрестностям Днепра: есть погибшие и раненые (ФОТО)

Россияне ударили по частным домам. Фото: t.me/ermaka2022
Россияне ударили по частным домам. Фото: МВС

Российские оккупационные войска 18 октября ударили ракетами по частному сектору в окрестностях Днепра, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, враг попал по частным домам в селе Обуховка в Днепровском районе.

Предварительно известно, что погибла 31-летняя женщина. Четверо человек пострадали.

Также известно о 8 поврежденных домах.

Фото 2 — Оккупанты нанесли ракетный удар по окрестностям Днепра: есть погибшие и раненые (ФОТО)
Фото 3 — Оккупанты нанесли ракетный удар по окрестностям Днепра: есть погибшие и раненые (ФОТО)
Фото 4 — Оккупанты нанесли ракетный удар по окрестностям Днепра: есть погибшие и раненые (ФОТО)
Фото 5 — Оккупанты нанесли ракетный удар по окрестностям Днепра: есть погибшие и раненые (ФОТО)

Последствия атаки уточняются.

На месте происшествия работают спасатели, полицейские, медицинская служба. Раненым оказывают помощь.

Напомним, ночью 18 октября армия страны-агрессора РФ совершила 6 ракетных ударов по Запорожью. оккупанты попали в многоэтажное здание, в результате чего два человека погибли, 4 ранены, еще трое считаются пропавшими без вести.

Автор:
Светлана Манько