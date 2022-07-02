Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову: из ракетных и артиллерийских систем обстреливали область, - ОВА

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков и область. На территории области враг наносил удары по городам и селам Изюмского, Чугуевского, Харьковского, Богодуховского и Лозовского районов. В течение суток получили ранения 4 мирных жителей.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодняшнее утро для харьковчан было особенно неспокойным. Около 4 утра оккупанты коварно попали ракетами по Немышлянскому району. На месте работают правоохранители. К счастью, пострадавших нет", - сообщил Синегубов..

На территории области враг наносил удары по городам и селам Изюмского, Чугуевского, Харьковского, Богодуховского и Лозовского районов.

В течение суток оккупанты из ракетных и артиллерийских систем обстреливали села Уды и Черкасская Лозовая, пгт Донец, города Дергачи и Барвенково.

Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В результате обстрелов произошли возгорания лесополос. В Золочевской общине оккупанты обстрелами из артиллерии фактически разрушили детский сад.

В течение суток получили ранения 4 мирных жителей области: 2 человека в Изюмском районе, 1 – в Харьковском, 1 – в Лозовском.

Самые активные боевые действия на территории области проходят на Харьковском и Изюмском направлениях.

"Севернее Харькова оккупанты ведут оборонительные бои и сосредоточены на сдерживании ВСУ. В районе Изюма россияне пытались вести штурмовые действия в направлении Богородичного, но понесли потери и отступили. В этом направлении враг также пытается улучшить систему обеспечения своих войск", - сообщил Синегубов.

Отметим, 30 июня россияне нанесли удар крылатыми ракетами по объектам в Индустриальном и Основьяненском районах Харькова.