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Окупанти завдали ракетного удару по Харкову: з ракетних та артилерійських систем обстрілювали область, - ОВА
Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків та область. На території області ворог завдав ударів по містах та селах Ізюмського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського та Лозівського районів. Протягом доби зазнали поранень 4 мирних мешканців.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Сьогоднішній ранок для харків'ян був особливо неспокійним. Близько 4 ранку окупанти підступно влучили ракетами по Немишлянському району. На місці працюють правоохоронці. На щастя, постраждалих немає", - повідомив Синєгубов.
На території області ворог завдав ударів по містах та селах Ізюмського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського та Лозівського районів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Протягом доби окупанти з ракетних та артилерійських систем обстрілювали села Уди та Черкаська Лозова, смт Донець, міста Дергачі та Барвінкове.
Пошкоджено приватні будинки та господарські споруди. Внаслідок обстрілів сталися спалахи лісосмуг. У Золочівській громаді окупанти обстрілами з артилерії фактично зруйнували дитячий садок.
Протягом доби отримали поранення 4 мирних мешканців області: 2 особи в Ізюмському районі, 1 – у Харківському, 1 – у Лозівському.
Найактивніші бойові дії на території області відбуваються на Харківському та Ізюмському напрямках.
"Північніше Харкова окупанти ведуть оборонні бої та зосереджені на стримуванні ЗСУ. У районі Ізюма росіяни намагалися вести штурмові дії у напрямку Богородичного, але зазнали втрат і відступили. У цьому напрямку ворог також намагається покращити систему забезпечення своїх військ", - повідомив Синегубов.
Зазначимо, 30 червня росіяни завдали удару крилатими ракетами по об'єктах в Індустріальному та Основ'яненському районах Харкова.