Оккупанты ночью атаковали Украину дронами, есть разрушения и пострадавшие: какая ситуация в регионах

Ночью российские террористы атаковали Украину 33-ю ударными дронами, а по Харьковщине запустили две ракеты С-300. На Днепропетровщине обломки сбитого БпЛА упали на территорию фермерского хозяйства, а в Харьковской области в результате обстрелов двое погибших.

Силы ПВО ночью уничтожили 22 из 33 "Шахедов"

Как сообщает пресс-служба Воздушных Сил ВСУ, в ночь на 18 января 2024 года оккупанты атаковали Украину 33 ударными БпЛА типа Shahed-136/131, а по Харьковщине запустили две ракеты С-300 с территории Белгородской области.

Основными направлениями удара были юг и север.

Отмечается, что силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены 22 вражеских БПЛА. Еще несколько дронов – не достигли своих целей.

Противовоздушная оборона работала в пределах Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областей.

Враг атаковал дронами Херсон: ранена женщина

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за минувшие сутки противник совершил 116 обстрелов, выпустив 531 снаряд из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, авиации и БпЛА, в том числе типа "Shahed-131/136".

По городу Херсон враг выпустил 57 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию заводов, парка и складское помещение в Херсоне, "шахедами" атаковали админздание и фермерское хозяйство в Бериславском районе", - отметил Прокудин.

Он добавил, что из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще - 7 получили ранения.

Во время ночной дроновой атаки в Днепровском районе Херсона пострадала 50-летняя женщина. Ее доставили в медицинское учреждение.

Оккупанты обстреляли Никопольщину

Как сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, поздно вечером агрессор ударил из артиллерии по Мировской общине Никопольщины.

Из-за вчерашних атак на район там также повреждены 4 частных дома. Одно хозяйственное сооружение разрушено, 2 – повреждены.

В Павлоградском районе обломки сбитого БПЛА упали на территорию фермерского хозяйства. Там произошел пожар. Спасатели оперативно потушили огонь. Уничтожено одно сооружение, а у двух – повреждены крыши.

В Харьковской области двое погибших

Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Окип Богодуховского района; Казачья Лопань Харьковского района; Гатище, Плетеневка Чугуевского района; Синьковка, Ивановка, Берестово Купянского района. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Авиационные удары враг нанес по Федоровке, Волчанску Чугуевского района; Табаевкк, Песчаном Купянского района.

Также оккупанты нанесли два удара по г. Чугуев. Вражеский боеприпас попал в здание учебного заведения. В результате обстрела погибла 62-летняя женщина, работавшая оператором котельной. Травмы получили 63-летний мужчина и 45-летняя женщина. Еще одной 82-летней пострадавшей помощь была оказана на месте.

Кроме того, враг нанес удар по с. Малый Бурлук Купянского района. В результате обстрела погибла 62-летняя женщина. 10-летний мальчик получил травматическую ампутацию нижней конечности, ребенка доставили в больницу, состояние тяжелое. 13-летняя девушка получила обломочное ранение, пострадавшую также доставили в больницу. Повреждено административное здание, 6 жилых домов, хозяйственные постройки.

Враг нанес 179 ударов по городам и селам Запорожской области

За прошедшие сутки рашисты нанесли 179 ударов по 25 городам и селам Запорожской области, сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

128 артобстрелов пришлись по территории Орехова, Железнодорожного, Приютного, Волшебного, Новоданиловки, Новоандреевки, Луговского, Белогорья, Каменского, Лобкового и других прифронтовых населенных пунктов.

42 вражеских беспилотника атаковали Гуляйполе, Гуляйпольское, Левадное, Роботино, Новодаровку, Малую Токмачку, Полтавку, Малиновку, Волшебное, Степное и Пятихатки. Оккупанты устроили авиаснарядами по Роботиному и Новодаровке, а также совершили 7 РСЗО-обстрелов Новоивановки, Роботиного и Малой Токмачки.

За сутки поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших.

Войска РФ обстреляли две общины в Сумской области

Ночью 18 января русские войска обстреляли Белопольскую и Середино-Будскую общины Сумской области. Об этом Сумская областная военная администрация сообщает в Фейсбуке.

"Ночью россияне совершили два обстрела приграничных территорий и населённых пунктов Сумской области. Зафиксировано 9 взрывов в Белопольской и Середино-Будской общинах", - говорится в сообщении.

Белопольскую общину россияне обстреляли из СПГ, зафиксировано пять взрывов.

По Середино-Будской общине враг бил из ствольной артиллерии, зафиксировано четыре взрыва.