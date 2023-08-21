Оккупанты обстреляли 23 населенных пункта Запорожской области: один погибший и двое раненых

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 20 августа вражеская армия нанесла 92 удара по 23 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, 85 артиллерийских обстрелов пришлось по территории Орехова, Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Ольговского, Малиновки, Белогорья, Левадного, Степногорска, Пятихаток, Плавней, Лукьяновского и других прифронтовых населенных пунктов.

Также оккупанты совершили три БПЛА-атаки на Павловку и Волшебное и обстреляли из РСЗО Широкое, Красное, Новодаровку и Каменское.

"В результате артобстрела Широкого в Пологовском районе погиб 61-летний мужчина. Ранения получила 77-летняя жительница Широкого, а также 58-летний житель Малой Токмачки. Пострадавшие оперативно доставлены в лечебные учреждения, где предоставляется необходимая медицинская помощь", - отметил Малашко.

Он добавил, что за сутки поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов в результате обстрелов военнослужащими РФ.

Заметим, российская оккупационная армия днем 18 августа нанесла ракетный удар по Запорожью. Взрывной волной были повреждены окна и двери в трех многоэтажных домах.