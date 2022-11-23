Оккупанты обстреляли родильное отделение в Запорожской области: погиб младенец

Армия страны-агрессора РФ в ночь на 23 ноября обстреляла родильное отделение Вольнянской больницы, убив младенца.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Ночью российские чудовища обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы. Горе переполняет наши сердца - убит младенец, только что появившийся на белый свет", - отметил Старух.

По его словам, на месте происшествия работают спасатели.

Напомним, российские захватчики 22 ноября обстреляли город Орехов Запорожской области. В результате прямого попадания в пункт выдачи гуманитарной помощи в помещении школы погиб социальный работник, еще две женщины получили ранения.