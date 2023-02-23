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Оккупанты после разрушения мэрии Двуречной прицельно обстреливали спасателей, поехавших разбирать завалы (ФОТО)

Оккупанты после разрушения мэрии Двуречной прицельно обстреливали спасателей, поехавших разбирать завалы (ФОТО)
Фото: Харьковская областная прокуратура

В Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области сообщают о повреждении спасательной техники в результате вражеских обстрелов, произошедших 23 февраля после ракетного удара по зданию Двуречанского поселкового совета.

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Отмечается, что в результате попадания ракеты около 10:00 четырехэтажное здание было разрушено, также произошло возгорание его конструктивных элементов. К месту происшествия выехали спасатели на двух автоцистернах и четырех специальных аварийно-спасательных автомобилях.

"По прибытию выяснилось, что под завалами в подвале находятся тела двух женщин. Спасатели сразу приступили к разбору конструкций", - указали в ГСЧС, дав понять, что пострадавшие все же погибли.

Фото 2 — Оккупанты после разрушения мэрии Двуречной прицельно обстреливали спасателей, поехавших разбирать завалы (ФОТО)
Фото: Telegram/DSNS_Kharkiv
Фото 3 — Оккупанты после разрушения мэрии Двуречной прицельно обстреливали спасателей, поехавших разбирать завалы (ФОТО)
Фото: Telegram/DSNS_Kharkiv
Фото 4 — Оккупанты после разрушения мэрии Двуречной прицельно обстреливали спасателей, поехавших разбирать завалы (ФОТО)
Фото: Telegram/DSNS_Kharkiv
Фото 5 — Оккупанты после разрушения мэрии Двуречной прицельно обстреливали спасателей, поехавших разбирать завалы (ФОТО)
Фото: Telegram/DSNS_Kharkiv

Однако при проведении работ произошла целая серия повторных обстрелов. Отмечается, что оккупанты били по спасателям прицельно. В результате обстрела были повреждены четыре единицы техники ГСЧС, хотя личный состав не пострадал.

Аварийно-спасательные работы были приостановлены. В то же время, по предварительной информации, пострадал мужчина - местный житель, находившийся во время обстрела рядом со зданием.

В свою очередь, в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в результате обстрела около 9:30, предположительно ракетами типа С-300, по зданию администрации в Двуречной получили ранения женщина и мужчина, под завалами же находятся, по предварительным данным, две женщины.

Фото 6 — Оккупанты после разрушения мэрии Двуречной прицельно обстреливали спасателей, поехавших разбирать завалы (ФОТО)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 7 — Оккупанты после разрушения мэрии Двуречной прицельно обстреливали спасателей, поехавших разбирать завалы (ФОТО)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 8 — Оккупанты после разрушения мэрии Двуречной прицельно обстреливали спасателей, поехавших разбирать завалы (ФОТО)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 9 — Оккупанты после разрушения мэрии Двуречной прицельно обстреливали спасателей, поехавших разбирать завалы (ФОТО)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 10 — Оккупанты после разрушения мэрии Двуречной прицельно обстреливали спасателей, поехавших разбирать завалы (ФОТО)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 11 — Оккупанты после разрушения мэрии Двуречной прицельно обстреливали спасателей, поехавших разбирать завалы (ФОТО)
Фото: Харьковская областная прокуратура

"Позже военные страны-агрессора снова обстреляли пгт Двуречная: попали в жилой дом. Данные о пострадавших сейчас уточняются", - добавили в прокуратуре.

Кроме того, в четверг оккупанты также обстреляли из артиллерии обстреляли Купянск: там получили ранения две местные жительницы, были повреждены частные жилые дома и многоэтажки.

Также там напоминают, что 22 февраля в результате вражеского обстрела села Подолы Купянского района был ранен 40-летний мужчина, а в приграничном городе Волчанск из-за обстрелов оккупантов было повреждено учебное заведение.

В Главном управлении полиции в Харьковской области же указывают, что накануне Волчанск находился под обстрелами несколько раз: повреждены частные дома, автомобиль, два здания учебных заведений.

В селе Лиман был поврежден частный дом, а в селе Нестерное произошел пожар хозяйственных построек. В Изюмском районе снаряды попали в частный дом и объект инфраструктуры, однако пострадавших не было.

Напомним также, что около 10:30 среды россияне ударили четырьмя ракетами по Харькову, в результате чего был поврежден объект промышленности. Ранения получили два мирных жителя 1966 и 1977 годов рождения.

Автор:
Тимофей Беспятов