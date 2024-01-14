- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Оккупанты ранили людей в Донецкой и Херсонской областях: как прошли сутки в регионах (ФОТО)
Российские захватчики в течение суток 13 января обстреляли несколько регионов Украины. Жертвы зафиксированы в Донецкой и Херсонской областях.
- Херсонская область: россияне совершили более 100 обстрелов
- Ситуация в Донецкой области: два человека получили ранения
Херсонская область: россияне совершили более 100 обстрелов
В Херсонской области за сутки зафиксировали 103 обстрела, проинформировал глава ОВА Александр Прокудин.
Он отметил, что войска РФ выпустили 406 снарядов из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков, беспилотников и авиации. По Херсону враг выпустил 28 снарядов.
Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области и припортовую инфраструктуру.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Из-за российской агрессии шесть человек получили ранения.
Позже Прокудин написал, что россияне дроном-камикадзе атаковали подразделение местной пожарной охраны в Станиславе.
Там ранения получили четверо пожарных. У них диагностировали контузии, взрывные и черепно-мозговые травмы. После оказания медицинской помощи потерпевшие отказались от госпитализации.
Ситуация в Донецкой области: два человека получили ранения
Населённые пункты Донецкой области оккупанты за минувшие сутки атаковали 17 раз, сообщил руководитель ОВА Вадим Филашкин.
В Покровском районе два человека получили ранения: в Авдеевке и Очеретино. В Красногоровке враг повредил два частных дома. Кураховская община семь раз попало под обстрелы: в зоне поражения находились промзона Курахово, Дальнее и Берестки. Мирноград подвергся ракетному удару – там повреждены отель и три дома.
В Краматорском районе в Константиновской общине захватчики обстреляли Николаевку, Подольское, Александро-Шультино, Нелиповку, Молочарку и Предтечино. В Лиманской общине повреждены два дома в Колодезях, нежилое помещение в пгт Дробышево и гараж в Лимане.
В Бахмутском районе в Торецкой общине повреждены четыре дома: три в Нью-Йорке и один в Торецке. В Северске поврежден один дом.