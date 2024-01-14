Оккупанты ранили людей в Донецкой и Херсонской областях: как прошли сутки в регионах (ФОТО)

Российские захватчики в течение суток 13 января обстреляли несколько регионов Украины. Жертвы зафиксированы в Донецкой и Херсонской областях.

Херсонская область: россияне совершили более 100 обстрелов

В Херсонской области за сутки зафиксировали 103 обстрела, проинформировал глава ОВА Александр Прокудин.

Он отметил, что войска РФ выпустили 406 снарядов из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков, беспилотников и авиации. По Херсону враг выпустил 28 снарядов.

Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области и припортовую инфраструктуру.

Из-за российской агрессии шесть человек получили ранения.

Позже Прокудин написал, что россияне дроном-камикадзе атаковали подразделение местной пожарной охраны в Станиславе.

Там ранения получили четверо пожарных. У них диагностировали контузии, взрывные и черепно-мозговые травмы. После оказания медицинской помощи потерпевшие отказались от госпитализации.

Ситуация в Донецкой области: два человека получили ранения

Населённые пункты Донецкой области оккупанты за минувшие сутки атаковали 17 раз, сообщил руководитель ОВА Вадим Филашкин.

В Покровском районе два человека получили ранения: в Авдеевке и Очеретино. В Красногоровке враг повредил два частных дома. Кураховская община семь раз попало под обстрелы: в зоне поражения находились промзона Курахово, Дальнее и Берестки. Мирноград подвергся ракетному удару – там повреждены отель и три дома.

Повреждения из-за российских обстрелов Донецкой области. Фото: Вадим Филашкин / Telegram Повреждения из-за российских обстрелов Донецкой области. Фото: Вадим Филашкин / Telegram Повреждения из-за российских обстрелов Донецкой области. Фото: Вадим Филашкин / Telegram

В Краматорском районе в Константиновской общине захватчики обстреляли Николаевку, Подольское, Александро-Шультино, Нелиповку, Молочарку и Предтечино. В Лиманской общине повреждены два дома в Колодезях, нежилое помещение в пгт Дробышево и гараж в Лимане.

В Бахмутском районе в Торецкой общине повреждены четыре дома: три в Нью-Йорке и один в Торецке. В Северске поврежден один дом.