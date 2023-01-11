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Оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу
Армия страны-агрессора РФ 11 января обстреляла из тяжелой артиллерии Никопольщину. Раненый 26-летний мужчина.
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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Россияне снова обстреляли Никопольщину. Ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу", - отметил Резниченко.
Он добавил, что в результате обстрела ранен 26-летний мужчина. Его доставили в больницу – готовят к операции.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, вражеские снаряды повредили дома.
Детали и последствия атаки противника уточняются.
Отметим, ночью 11 января оккупанты обстреляли Красногригорьевскую общину, Марганец и Никополь.