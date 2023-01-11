Оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу

Армия страны-агрессора РФ 11 января обстреляла из тяжелой артиллерии Никопольщину. Раненый 26-летний мужчина.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне снова обстреляли Никопольщину. Ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу", - отметил Резниченко.

Он добавил, что в результате обстрела ранен 26-летний мужчина. Его доставили в больницу – готовят к операции.

Кроме того, вражеские снаряды повредили дома.

Детали и последствия атаки противника уточняются.

Отметим, ночью 11 января оккупанты обстреляли Красногригорьевскую общину, Марганец и Никополь.