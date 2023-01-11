Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу

Оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу

Армия страны-агрессора РФ 11 января обстреляла из тяжелой артиллерии Никопольщину. Раненый 26-летний мужчина.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне снова обстреляли Никопольщину. Ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу", - отметил Резниченко.

Он добавил, что в результате обстрела ранен 26-летний мужчина. Его доставили в больницу – готовят к операции.

Фото 2 — Оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу

Кроме того, вражеские снаряды повредили дома.

Детали и последствия атаки противника уточняются.

Фото 3 — Оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу

Отметим, ночью 11 января оккупанты обстреляли Красногригорьевскую общину, Марганец и Никополь.

Автор:
Светлана Манько