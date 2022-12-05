- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Оккупанты ударили ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Купянская: погибла женщина
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с артиллерии и РСЗО по населенным пунктам прифронтовых районов. Утром 5 декабря оккупанты ударили ракетами типа С-300 по гражданской инфраструктуре Купянска.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Оккупанты продолжают наносить удары по населенным пунктам Купянщины. После 4 часов утра россияне ударили ракетами типа С-300 по гражданской инфраструктуре Купянска", - отметил он.
По предварительным данным правоохранителей, в результате ударов оккупантов по Купянску погибла женщина, подробная информация уточняется.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В результате обстрела возник пожар на СТО, горел автомобиль. Повреждены кровли частных домов.
Кроме этого, оккупанты наносили артиллерийские удары по населенным пунктам Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.
В течение суток получили травмы в результате детонации взрывоопасных предметов 2 человек: 52-летний мужчина в Мерефе и 66-летний мужчина в селе Донецкое Изюмщине. Оба госпитализированы в медицинские учреждения, состояние пострадавших среднее.
Напомним, в Купянске-Узловом в результате обстрелов 4 декабря было повреждено дорожное покрытие и транспортная инфраструктура.