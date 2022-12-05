Оккупанты ударили ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Купянская: погибла женщина

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с артиллерии и РСЗО по населенным пунктам прифронтовых районов. Утром 5 декабря оккупанты ударили ракетами типа С-300 по гражданской инфраструктуре Купянска.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты продолжают наносить удары по населенным пунктам Купянщины. После 4 часов утра россияне ударили ракетами типа С-300 по гражданской инфраструктуре Купянска", - отметил он.

По предварительным данным правоохранителей, в результате ударов оккупантов по Купянску погибла женщина, подробная информация уточняется.

В результате обстрела возник пожар на СТО, горел автомобиль. Повреждены кровли частных домов.

Кроме этого, оккупанты наносили артиллерийские удары по населенным пунктам Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.

В течение суток получили травмы в результате детонации взрывоопасных предметов 2 человек: 52-летний мужчина в Мерефе и 66-летний мужчина в селе Донецкое Изюмщине. Оба госпитализированы в медицинские учреждения, состояние пострадавших среднее.

Напомним, в Купянске-Узловом в результате обстрелов 4 декабря было повреждено дорожное покрытие и транспортная инфраструктура.