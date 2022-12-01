Оккупанты увеличили интенсивность обстрелов Харьковщины, - ОВА

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с артиллерии и РСЗО по населенным пунктам прифронтовых районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В несколько раз увеличилась интенсивность обстрелов в Купянском районе. В течение суток россияне постоянно наносили артиллерийские удары по населенным пунктам приграничных общин района. Возникали пожары в домах, хозяйственных сооружениях, складах, попадание по открытым территориям", - отметил он.

Под обстрелами также пограничные Волчанская и Липецка общины - горели гаражи, повреждены фасады частных домов.

По словам главы области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Напомним, 29 ноября в Казачьей Лопане в Харьковском районе обстрелы россиян разрушили 4 квартиры многоквартирного дома