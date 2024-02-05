Оккупанты увеличили количество авиаударов по Харьковщине: какая ситуация в регионах (ФОТО)

За прошедшие сутки российские войска обстреляли около 18 населенных пунктов Харьковской области. В результате вражеских обстрелов на Херсонщине один человек получил ранения.

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Армия РФ обстреляла Марганецкую общину на Днепропетровщине

Войска РФ ночью атаковали из артиллерии Никопольщину Днепропетровской области, сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью российская армия снова целила по Никопольщине. В Марганецкую общину прилетело с полдесятка артснарядов. К счастью, никто не пострадал", - отметил он.

На других же территориях Днепропетровщины, по словам Лисака, было тихо, обошлось без обстрелов.

Оккупанты выпустили по Херсонщине 132 снаряда

За минувшие сутки противник совершил 36 обстрелов, выпустив 132 снаряда, с применением артиллерии, минометов, РСЗО и БПЛА, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По городу Херсон враг направил 32 снаряда.

Прокудин уточнил, что русские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и музей в Херсоне.

По словам главы области, из-за русской агрессии один человек получил ранения.

Захватчики обстреляли около 18 населенных пунктов Харьковщины

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 18 населенных пунктов Харьковщины, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, оккупанты увеличили количество авиаударов, в течение суток попадали по Малой Волчи, Устиновке, Ольхуватке, Домашнему, Великому Бурлуку, Каменце, Колодезному, Синьковке, Петропавловке, Кучеровке, Ивановке, Кисловце, Котляровке, Крохмальном.

В результате обстрела с. Васильевка Купянского района повреждена подстанция и частный дом.

В Волчанске повреждены остекление и фасад здания администрации, крыша, перекрытие здания "ЦНАП". Также повреждены 4 частных дома.

Кроме того, враг нанес удары КАБавмы по с. Колодезное Купянского района. Разрушен двухэтажный многоквартирный дом.

В результате вражеского обстрела двумя КАБами с. Горяное Купянского района повреждено административное здание, складское помещение, мастерскую агропредприятия, уничтожена с/х техника, есть повреждение электросетей. Также повреждены окна и забор рядом с расположенным жилым домом.

Также в результате обстрела г. Купянск поврежден частный дом.

Враг обстрелял четыре общины на Сумщине

Этой ночью российские войска совершили шесть обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Об этом в Facebook сообщает Сумская областная военная администрация.

“Ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населённых пунктов Сумской области. Зафиксировано 25 взрывов. Обстрелам подверглись Краснопольская, Белопольская, Эсманьская и Середино-Будская общины”, - говорится в сообщении.

В Краснопольской общине враг бил из минометов, зафиксированы шесть взрывов.

Белопольскую общину россияне обстреляли из минометов (два взрыва) и артиллерии (10 взрывов).

В Эсманьской общине в результате минометных обстрелов прогремели три взрыва.

На территорию Середино-Будской общины захватчики сбросили четыре мины.

20 населенных пунктов Запорожской области были под вражеским огнем

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 144 удара по 20 населенным пунктам Запорожской области, сообщает Запорожская ОВА.

Враг совершил 27 БПЛА-атак по Гуляйполю, Железнодорожному, Новоданиловке, Новодаровке, Волшебному, Малиновке и Левадному, а также 6 РСЗО-обстрелов Малой Токмачки, Новоивановки, Темировки, Роботиного и Степного.

111 артударов пришлись по территории Новоандреевки, Гуляйпольского, Белогорья, Роботиного, Каменского, Малых Щербаков, Пятихаток, Лобкового, Плавней и других городов и сел на линии огня.

За сутки поступило 2 сообщения о разрушении жилых домов.

Россияне ударили ракетой по Покровску

Всего за сутки россияне 5 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуированы 49 человек, в том числе 15 детей, сообщает Донецкая ОВА.

Отмечается, что ночью россияне ударили ракетой по Покровску — повредили 4 инфраструктурных объекта. В Авдеевке ранены 2 человека. В Марьинской общине обстреляны Красногоровка, Георгиевка и Максимилиановка.

Также обстреляны окрестности Константиновской общины.

В Торецке 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены дом и объект инфраструктуры.