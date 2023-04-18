Оккупанты увеличили количество ракетоносителей в Черном море: на их бортах – до 24 "Калибров"

Российские войска увеличили количество ракетоносителей в Черном море до четырех. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования "Юг".

По состоянию на 13:00 18 апреля там зафиксированы два надводных и два подводных ракетоносителя. Они могут иметь общий залп до 24 ракет "Калибр".

Отметим, что еще по состоянию на 11.00 Военно-морские силы ВСУ сообщали о трех носителях "Калибров" в Черном море с залпом до 16 ракет. Всего на тот момент в этом море находились 11 вражеских кораблей.

Кроме того, ВМС информировали об одном российском корабле в Азовском море. А в Средиземном море фиксировали до восьми вражеских суден, среди которых – четыре носителя "Калибров" с общим залпом до 36 ракет.