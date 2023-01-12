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Оккупанты выпустили ракеты по Запорожью: повреждены объекты инфраструктуры и дома
Ночью 12 января армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Запорожью, в результате чего были повреждены объекты инфраструктуры и дома.
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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
По его словам, в результате ночной ракетной атаки врага в одном из районов Запорожья повреждения получили частные жилые дома и объекты инфраструктуры.
Объем разрушений устанавливается, на месте работают все экстренные службы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также обнаружен обломок вражеской ракеты.
По предварительным данным жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.
Отметим, российские оккупанты в ночь на 8 января атаковали окрестности Запорожья кассетными боеприпасами.