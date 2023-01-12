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Происшествия
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Оккупанты выпустили ракеты по Запорожью: повреждены объекты инфраструктуры и дома

Оккупанты выпустили ракеты по Запорожью: повреждены объекты инфраструктуры и дома

Ночью 12 января армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Запорожью, в результате чего были повреждены объекты инфраструктуры и дома.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, в результате ночной ракетной атаки врага в одном из районов Запорожья повреждения получили частные жилые дома и объекты инфраструктуры.

Объем разрушений устанавливается, на месте работают все экстренные службы.

Также обнаружен обломок вражеской ракеты.

По предварительным данным жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Отметим, российские оккупанты в ночь на 8 января атаковали окрестности Запорожья кассетными боеприпасами.

Автор:
Светлана Манько