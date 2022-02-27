Под Херсоном российские оккупанты расстреляли журналиста

Под Херсоном, в районе села Зеленовка, 26 февраля российские военные расстреляли украинского журналиста. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Fаcebook.

Оккупанты ездили по территории вблизи Зеленовки на автомобиле и расстреляли из автоматического оружия Шакирова Дилербека Шукуровича, который просто там находился. Шакиров был гражданским журналистом.

Он работал в еженедельнике "Вокруг тебя", освещал события, происходящие в его регионе. Известно, что погибший журналист был членом Благотворительного фонда "Дом надежды".

Венедиктова уточнила, что по данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 438 УК Украины.

"Органы прокуратуры и правопорядка продолжают фиксировать и расследовать военные преступления, совершаемые вооруженными силами РФ", - добавила Генпрокурор.

Как отметила Венедиктова, российские оккупационные войска продолжают нарушать все законы войны, сжигая мирные дома и убивая мирных жителей. Генпрокуратура также расследует расстрел кареты скорой помощи в Херсонской области 26 февраля. Тогда 64-летний водитель кареты скорой помощи и раненый военный сгорели, а один из раненых получил огнестрельное ранение.

По этому факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 статьи 438 УК Украины, добавила глава Генпрокуратуры.

Российские оккупанты в первый же день войны, 24 февраля, начали нарушать все существующие законы военного времени. Как сообщал министра здравоохранения Виктора Ляшко, российские солдаты сразу же начали обстреливать не только военные объекты в Украине, но и мирное население, в частности, больницы.