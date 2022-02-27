Під Херсоном російські окупанти розстріляли журналіста

Під Херсоном у районі села Зеленівка 26 лютого російські військові розстріляли українського журналіста. Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова у Facebook.

Окупанти їздили територією поблизу Зеленівки на автомобілі та розстріляли з автоматичної зброї Шакірова Дилербека Шукуровича, який просто там знаходився. Шакіров був цивільним журналістом.

Він працював у тижневику "Навколо тебе", висвітлював події, що відбуваються в його регіоні. Відомо, що загиблий журналіст був членом Благодійного фонду "Будинок надії".

Венедиктова уточнила, що за цим фактом внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 438 КК України.

"Органи прокуратури та правопорядку продовжують фіксувати та розслідувати військові злочини, що скоюються збройними силами РФ", - додала Генпрокурор.

Як зазначила Венедиктова, російські окупаційні війська продовжують порушувати всі закони війни, спалюючи мирні будинки та вбиваючи мирних жителів. Генпрокуратура також розслідує розстріл карети швидкої допомоги на Херсонщині 26 лютого. Тоді 64-річний водій карети швидкої допомоги та поранений військовий згоріли, а один із поранених отримав вогнепальне поранення.

За цим фактом внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 статті 438 КК України, додала голова Генпрокуратури.

Російські окупанти в перший же день війни, 24 лютого, почали порушувати всі існуючі закони воєнного часу. Як повідомляв міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, російські солдати одразу ж почали обстрілювати не лише військові об'єкти в Україні, а й мирне населення, зокрема лікарні.